Spacehelmen leveren Visma geen podiumplaats op in Parijs-Nice, UAE wint ploegentijdrit

UAE Team Emirates heeft met overmacht de ploegentijdrit gewonnen in Parijs-Nice. De ploeg die dit seizoen al sterk bleek in tijdritten, was op de derde dag van de Franse rittenkoers 15 seconden sneller dan Team Jayco AlUla.

Visma-Lease a Bike, dat met de opvallende nieuwe tijdrithelmen reed, moest 38 seconden toegeven op de favoriet.

Brandon McNulty van UAE is nu de leider in het algemeen klassement.

Andere regels

In de ploegentijdrit over bijna 27 kilometer golden andere regels dan normaal. Niet de tijd van de vierde renner, zoals gebruikelijk, maar van de eerste renner bepaalde de einduitslag in deze etappe.

Dat betekende ook dat kopmannen van een team ervandoor konden gaan om tijd voor het klassement te pakken en dat eventuele geloste renners ook de verloren tijd aan hun broek konden krijgen.

Veel ogen waren tijdens de race tegen de klok gericht op Visma-Lease a Bike. Niet dat het Nederlandse team per se bij de topfavorieten behoorde voor de winst, maar wel vanwege de 'spacehelmen'.

De aerodynamische helm zou de Nederlandse formatie meer tijdswinst moeten opleveren in de tijdritten. Maandag reed de ploeg daar voor het eerst mee in Tirreno-Adriatico.