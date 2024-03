"We zijn geen opleidingselftal, we zijn een prestatie-elftal." Hij wil maar zeggen dat een ervaren speelster veel meebrengt qua kennis en ervaring, en niet zo makkelijk te vervangen is door iemand die zich nog bewijzen moet.

"Er is alle ruimte voor sterren in de dop om op te staan", zegt Jonker. "Wij moeten die zoeken, herkennen en kansen geven, zoals we dat doen met een Esmee Brugts, Wieke Kaptein en Daphne van Domselaar.

Gezocht: nieuwe Kaptein

Om die reden liet Jonker speelsters van Jong Oranje voorafgaand aan de Nations League-finales ook meetrainen met het grote Oranje.

Wat zoekt hij precies in een nieuwe international?

Jonker noemt als belangrijkste voorwaarde: het leveren van constante hoge kwaliteit. "Eén keer goed spelen in de eredivisie is niet genoeg. Het betekent week in week uit de beste zijn bij jouw club en als je internationaal speelt: belangrijk zijn voor je club."

Een voorbeeld van zo'n speelster is volgens de bondscoach Wieke Kaptein. De 18-jarige FC Twente-speelster debuteerde vorig jaar bij Oranje. "Wieke was al anderhalf jaar de motor op het middenveld bij Twente, pas toen kwam ze bij Oranje."