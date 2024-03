Dopingschorsing Halep van vier jaar naar negen maanden, weg vrij voor rentree

De vierjarige dopingschorsing van tennisster Simona Halep is door het sporttribunaal CAS ingekort tot negen maanden. De 32-jarige Roemeense voormalig nummer één van de wereld werd in september vorig jaar veroordeeld, omdat ze in 2022 twee keer de dopingregels had overtreden.

Haar schorsing, die voorwaardelijk inging nadat ze bij de US Open van 2022 positief had getest, is met terugwerkende kracht in juli vorig jaar ten einde gekomen. Ze kan daarom vanaf nu weer aan toernooien meedoen.

De drie juryleden van het CAS (Court of Arbitration for Sport) besloten dat Halep, die in beroep ging tegen haar schorsing, "met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" had aangetoond dat haar positieve test voor een verboden bloedversterkende stof "in haar lichaam was gekomen door de consumptie van een vervuild supplement".

'Besmet supplement'

Bij een dopingcontrole tijdens de US Open van 2022 testte de tweevoudig grandslamwinnares positief op roxadustat. Die stof verhoogt de endogeneproductie van erytropoëtine (epo) en stimuleert de productie van hemoglobine en rode bloedcellen.

Tevens waren er onregelmatigheden in haar biologisch paspoort gevonden. Volgens Halep was een besmet (maar toegestaan) supplement de oorzaak van de positieve dopingtest.

Halep reageerde geschokt toen de schorsing werd uitgesproken. "Het is een groot onrecht dat mij overkomt. Ik heb geen doping gebruikt, absoluut nog nooit", zei ze toen.