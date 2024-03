Martijn Krabbé heeft vorm van kanker: 'Moeilijkst voor mijn gezin'

Presentator Martijn Krabbé heeft een vorm van kanker. Dat heeft hij bekendgemaakt in een bericht op Instagram. "Dat is treurig nieuws, maar ik zie ook genoeg kansen hier iets mee te doen", schrijft de presentator bij een foto van hem en zijn vrouw Deborah.

Krabbé deelt niet om welke vorm van kanker het gaat, maar zegt dat er meerdere behandelopties liggen. "Voor mijn gezin is dit het moeilijkst. Gelukkig kan ik zeggen dat ze sterk zijn en er zelfs met humor over praten."

Martijn Krabbé heeft vier kinderen met zijn vorige vrouw Amanda. "Over kanker valt niet zoveel te lachen, maar ze hebben het voor elkaar gekregen hoor", schrijft de presentator over zijn gezin. "Met liefde overwin je eigenlijk alles. Ik sta er dus hoe dan ook goed voor."

Krabbé, bekend van programma's als Idols, The Voice of Holland en Kopen Zonder Kijken zegt weer "in de lucht te komen als we van de schrik zijn bekomen".

Reacties

Collega's en andere BN'ers steken de presentator een hart onder de riem onder het bericht. "Liefste Tijnie, alle liefde, kracht en rust voor jullie!", schrijft presentatrice Wendy van Dijk.

Claudia de Breij reageert: "Oh man! Sterkte Martijn! Veel rust en energie om dit aan te kunnen en liefs."