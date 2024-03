Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen twee hoge Russische officieren. Het gaat om luitenant-generaal Sergei Ivanovich Kobylash, in zijn rol als bevelhebber van luchtmachteenheden, en admiraal Viktor Nikolayevich Sokolov, voormalig commandant van de Zwarte Zeevloot. Volgens het strafhof hebben zij oorlogsmisdaden gepleegd.

Het hof zegt in een verklaring dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de twee verdachten verantwoordelijk zijn voor raketaanvallen op burgerdoelen in de oorlog tegen Oekraïne. Die aanvallen zouden door troepen onder hun bevel zijn uitgevoerd op het energienetwerk van Oekraïne. De burgerdoelen zouden zijn aangevallen in de winter van 2022 op 2023.

Buitensporig

Het strafhof voegt daaraan toe dat de schade door de aanvallen voor burgers buitensporig is geweest ten opzichte van het militaire voordeel dat de commandanten met de aanvallen konden behalen.

De Oekraïense aanklagers waren al bezig met onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden na veel aanvallen op de Oekraïense energie- en nutsinfrastructuur in de winterperiode.

Rusland ontkent dat het doelbewust de civiele infrastructuur in Oekraïne heeft aangevallen. Het land zegt dat de aanvallen die ze doen allemaal bedoeld zijn om het vermogen van Kyiv om te vechten te verminderen en niet gericht zijn tegen de burgerbevolking.