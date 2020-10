Beleid coronatesten bron van onrust bij clubs in betaald voetbal

Zo zeer zelfs dat de KNVB de clubs deze week middels een brief heeft laten weten dat als een speler positief test er direct een hertest wordt uitgevoerd. Om er in elk geval zeker van te zijn dat de uitslag klopt. De voetbalbond wil zo voorkomen dat er onrust ontstaat bij profvoetballers, trainers en huisgenoten. Het testwerk kost echter tijd en het hertesten nog meer tijd.

Voor de clubs in het betaald voetbal maakte het kabinet-Rutte een uitzondering. Er mag, ondanks alle coronabeperkingen, gespeeld worden. KNVB en de clubs hebben scherpe coronaprotocollen uitgedacht, waardoor het voetbal veilig is.

Bij NAC Breda maakten ze zich vrijdagmiddag op voor de reis naar Almere, waar 's avonds het duel tegen FC Almere in de Keuken Kampioen Divisie op het programma staat. Het vertrek moest worden uitgesteld, omdat de testresultaten nog niet beschikbaar waren. En zonder die uitslag kan er niet afgereisd worden.

Uiteindelijk komt het goed. "Pas enkele uren voor de wedstrijd kregen we de resultaten, dat is wel erg laat", zegt algemeen directeur Mattijs Manders van NAC, waar ze dit seizoen ook al een corona-uitbraak hadden.

"Je kunt pas vertrekken als je weet dat er niemand in de bus zit met het virus. Je kunt geen risico's nemen. Donderdag werd ons toegezegd dat de testresultaten er waren en zouden volgen. Pas vrijdagmiddag kwamen die binnen. Natuurlijk kan er eens iets misgaan, maar pas op de wedstrijddag de informatie krijgen is wel erg laat", laat Manders weten.

TOP Oss heeft pech. Om 16.00 uur meldt de KNVB dat het duel Jong FC Utrecht-TOP Oss (begintijd 18.45 uur) is uitgesteld. In Oss hebben ze te horen gekregen dat vijf spelers positief hebben getest. Door het plotselinge karakter besluiten clubarts en de bondsarts dat het duel moet worden afgelast.

Valse positieve tests

Het was de tweede tegenvaller voor TOP Oss binnen een week. Maandag speelde de club de derby tegen FC Den Bosch. Drie spelers ontbraken wegens een positieve coronatest. Positief? Dat bleek later mee te vallen. Terwijl het duel een half uur oud was, kreeg de clubarts een mail dat dat er een fout was gemaakt en dat alle testen toch negatief waren. "We moeten niet te snel oordelen, maar stel dat dit bij Ajax, Feyenoord of PSV was gebeurd", vroeg de clubarts zich verwonderd af.

Ook bij sc Heerenveen waren afgelopen zaterdag drie coronagevallen volgens de gegevens van het betrokken laboratorium. Maandag bleek dat die resultaten niet klopten en dat een storing in een van de systemen van het laboratorium voor de onterechte positieve resultaten had gezorgd. Een van drie positieve tests gold voor een speler. Die bleef buiten de selectie voor het verloren duel met Ajax.

Corona-uitbraak AZ

In Venlo zitten ze vrijdag in hoogspanning op de uitslagen van de laatste coronatesten te wachten. Zaterdagmiddag komt Ajax in Venlo op bezoek en afgelopen afgelopen weekeinde speelde VVV in Alkmaar tegen AZ, waar ze net in een corona-uitbraak zaten.

Op de vrijdag voor dat duel in Alkmaar kende AZ veel besmettingen en op maandag erna opnieuw: in totaal bleken 13 man positief. In Venlo willen ze nu toch dolgraag weten of dat duel nog gevolgen voor de eigen selectie heeft.

VVV-Venlo zou vrijdagmiddag de uitslagen van de coronatesten krijgen. Het aanvankelijke tijdstip werd eerst uitgesteld. Uiteindelijk kreeg clubarts Timmermans te horen dat de uitslagen pas op zaterdag zouden volgen, op de wedstrijddag zelf dus. "We weten van de KNVB dat die testresultaten later kunnen komen." Wat als er spelers zaterdag positief blijken te zijn? "Dan zal de trainer moeten schuiven", geeft Timmermans aan.