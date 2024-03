Bitcoin bereikt hoogste stand ooit, door extra kapitaal en 'halving'

De koers van de bekendste cryptomunt, bitcoin, heeft een recordstand behaald. Rond vier uur Nederlandse tijd was was 1 bitcoin meer dan 69.000 dollar waard. Het laatste record dateerde uit november 2021. Toen stond de bitcoin eventjes op 68.990 dollar.

De bekende crypto heeft een impuls gekregen door de goedkeuring van de zogeheten bitcoin-ETF's. Traditionele beleggers hadden vaak terughoudendheid om bitcoins te kopen. Door de goedkeuring kunnen zij de munt kopen via grote, Amerikaanse vermogensbeheerders.

Daardoor is er flink wat extra kapitaal vrijgekomen voor bitcoin. Sinds de lancering van Bitcoin spot ETF's op Amerikaanse beurzen op 11 januari 2024 hebben de tien gelanceerde Bitcoin ETF's gezamenlijk een opmerkelijke netto-instroom gekend van bijna 8 miljard dollar, houdt BitMEX research bij.

Maximaal 21 miljoen bitcoins

Crypto-analisten verklaren de sterke vraag naar bitcoin ook door de zogenoemde 'halving', naar verwachting in april dit jaar. "De 'halving' is een vierjaarlijkse gebeurtenis waarbij de beloning die bitcoin-miners ontvangen in één keer gehalveerd wordt", zegt Peter Slagter, Bitcoin-analist en crypto-podcastmaker. "Deze procedure ligt vast in het bitcoinprotocol en zorgt ervoor dat er door de jaren heen steeds minder bitcoins bij komen."

Anders dan bij euro's of dollars kunnen bitcoins niet onbeperkt worden bijgedrukt. De bedenker van bitcoin, Satoshi Nakamoto, heeft vastgelegd dat er uiteindelijk maximaal 21 miljoen bitcoins zullen zijn. Sinds 2009, de start van bitcoin, wordt ongeveer om de vier jaar steeds de helft van de overgebleven helft beschikbaar.