Geen legale wietproef in Amsterdam, Kamer wil wel door met experiment

Het experiment met de verkoop van legaal gekweekte wiet in coffeeshops wordt niet uitgebreid naar Amsterdam. De wetswijziging die dat mogelijk moest maken, is in de Tweede Kamer weggestemd door een meerderheid van PVV, NSC, BBB, CDA, ChristenUnie, SGP, Denk en Forum voor Democratie. Een voorstel van de PVV om de hele proef 'on hold' te zetten totdat er een nieuw kabinet is, haalde het niet.

Dat laatste zou hebben betekend dat het experiment voorlopig beperkt zou blijven tot de twee gemeenten waar het nu loopt: Breda en Tilburg. De andere deelnemende gemeenten, Arnhem, Almere, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nijmegen en Zaanstad, zouden dan weer in de wachtkamer komen, maar dat plan werd uiteindelijk alleen gesteund door CDA, ChristenUnie, SGP en Denk.

De nieuwe Tweede Kamer is wel een stuk minder enthousiast dan de vorige Tweede Kamer over het experiment, dat is bedoeld om het criminele circuit uit de cannabis-markt te halen. De PVV, sinds de verkiezingen van 22 november de grootste partij in het parlement, ziet er helemaal niets in.

'Geen geëxperimenteer'

In het debat over de kwestie, vorige week, was PVV-Kamerlid René Claassen duidelijk over zijn standpunt: "Geen geëxperimenteer met onze jeugd. Welk signaal willen we als overheid afgeven: dat drugsgebruik normaal is of dat we gezond moeten leven en gezond moeten opgroeien?"

GroenLinks-PvdA, VVD en D66 zijn juist voorstander van het experiment. D66 hoopt dat het een eerste stap is naar volledige legalisering van cannabis en een betere regulering van de keten. CDA en ChristenUnie, die bij de vorming van Rutte IV nog instemden met uitbreiding van het experiment, zijn nu dus tegen.