Tweede Kamer gaat aangifte doen tegen pro-Palestijnse betogers

Het bestuur van de Tweede Kamer gaat aangifte doen tegen demonstranten die in de ontvangsthal van de Kamer actie hebben gevoerd voor de Palestijnen in de Gazastrook.

Zo'n 25 betogers zaten vandaag in de 'Statenpassage' en scandeerden daar leuzen als "Free Palestine", "Ceasefire now", 'From the river to the sea, Palestine will be free" en "Rutte schande, bloed aan je handen".

De actievoerders in de Statenpassage werden uiteindelijk afgevoerd door de politie: