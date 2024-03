Philipsen wint tweede etappe Tirreno-Adriatico na inschattingsfout Merlier

De rit van dinsdag ging van Camaiore naar Follonica, over 198 kilometer. Onderweg kwamen de renners met de Castellina Marittima slechts één klein heuveltje tegen.

Vroeg in de etappe sprongen vier renners (Jan Stöckli, Filippo Magli, Lorenzo Quartucci en Davide Bais) weg, maar 36 kilometer voor de meet waren alle vluchters alweer ingerekend.

Girmay teruggezet

Bij het ingaan van het laatste lokale rondje kreeg Mark Cavendish, die had gehoopt hoge ogen te gooien in de massasprint, een lekke band. Minder dan 5 kilometer voor het einde was er een valpartij waar onder anderen Robert Gesink en Chris Froome bij betrokken waren.

In de slotkilometer was het Merlier die de sprint veel te vroeg aanging. Philipsen ging hem met veel hogere snelheid voorbij, waardoor hij met een ruime voorsprong over de meet kwam. Merlier werd nog wel tweede, op een paar fietslengtes.

Biniam Girmay sprintte naar de derde plaats, maar omdat hij daarbij te veel van zijn lijn was afgeweken werd de Eritreër teruggezet in de uitslag. Casper van Uden was de beste Nederlander op de vijfde plaats.