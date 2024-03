RIVM waarschuwt voor mogelijk dodelijke voedingssupplementen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor het gebruik van bepaalde voedingssupplementen. Het gaat om kruiden die volgens het RIVM schadelijk zijn voor de gezondheid. Een van de kruiden, tabernanthe iboga, kan tot de dood leiden, aldus het instituut, dat daarom adviseert het niet te gebruiken.

Tabernanthe iboga is beter bekend als ibogaïne. De stof kan het hartritme verstoren en wereldwijd zijn er meerdere keren mensen aan overleden, ook in ons land. Onder meer een vrouw die behandeld werd voor een verslaving door een natuurgenezeres uit Kockengen overleefde een behandeling met het kruidenmengsel niet.

Andere bijwerkingen van ibogaïne zijn volgens het RIVM misselijkheid, acute psychoses, epileptische aanvallen en hallucinaties.

Abortus opwekken

Daarnaast wordt ook gewaarschuwd voor huperzia serrata en ashwagandha. In sommige landen, zoals China en India, is ashwagandha in het verleden onder andere gebruikt om een abortus op te wekken.

Ook het slikken van huperzia serrata kan volgens het RIVM vervelende gevolgen hebben: mensen kunnen last krijgen van klachten als spierverzwakking, wazig zicht, tranende ogen en verlammingsverschijnselen. Ook zijn er aanwijzingen dat dit kruid schadelijk is voor het ongeboren kind.

Vooral bij veel online drogisterijen zijn huperzia serrata en ashwagandha te koop, in de vorm van pillen en poeders. Hoeveel het wordt gebruikt in ons land is niet bekend.