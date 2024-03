Super Tuesday geeft waarschijnlijk doorslag voor rematch Biden-Trump

Een belangrijke dag bij de voorverkiezingen in de VS is aangebroken: 'Super Tuesday'. In een groot aantal staten gaan Democratische en Republikeinse kiezers naar de stembus om hun stem uit te brengen in de presidentiële voorverkiezingen. Anders dan in andere jaren lijkt het niet spannend te worden. Trump is torenhoog favoriet om de Republikeinse kandidaat te worden, Biden is dat bij de Democraten.

Het lijkt daarom een herhaling van zetten, een televisieserie die je al eens hebt gezien. Grote kans dat we na Super Tuesday zo goed als zeker weten dat het in de race om het presidentschap dezelfde strijd wordt als in 2020: Biden tegen Trump.

Erop of eronder voor Haley

In vijftien staten kiezen de Republikeinen hun favoriete presidentskandidaat. Vandaag staat ongeveer een derde van het totaal aantal gedelegeerden op het spel (865). De Republikeinse presidentskandidaat heeft er minimaal 1215 nodig. Dat betekent dat wie vandaag goed scoort, de nominatie eigenlijk al op zak heeft.

Trump ligt ruim voor op voormalig gouverneur Nikki Haley, die bezig is aan een hopeloze strijd. Van de afgelopen negen voorverkiezingen heeft ze er maar één gewonnen. Als ze de spanning wil terugbrengen, moet ze vandaag goed scoren.

In staten als Colorado en Virginia hoopt Haley goede zaken te doen. Daar wonen veel gematigde Republikeinse kiezers die zich minder aangetrokken voelen tot de boodschap van Trump of zelfs een afkeer van hem hebben.

De vraag is hoeveel steun Haley vandaag krijgt en of ze het nog lang volhoudt; geldschieters trekken zich al terug. Haley heeft wel gezegd dat ze Trump sowieso niet zal steunen als ze uit de race stapt. De gedelegeerden die ze in de voorverkiezingen heeft verzameld, staat ze niet af.

Proteststemmen bij de Democraten

Bij de Democraten zijn er in zestien staten voorverkiezingen met 1420 gedelegeerden. De Democratische presidentskandidaat heeft er in totaal 1968 nodig. Zittend president Biden hoeft niet bang te zijn voor concurrentie. Tegenstander Dean Philips doet voor spek en bonen mee en heeft nog geen enkele keer meer dan 10 procent van de stemmen gehaald.

Biden verloor eind februari in Michigan voor het eerst een aantal gedelegeerden door een proteststem van pro-Palestijnse kiezers uit onvrede over Bidens Israël-beleid. Die proteststem kan een signaal zijn dat zich verder verspreidt door staten die nu aan de beurt zijn.

Na de verkiezingen in Michigan keerde zelfhulpauteur Marianne Williamson onverwachts terug in de Democratische race, terwijl ze nog geen maand geleden haar campagne opgaf. Nu het Israël-beleid van Biden leidt tot kritiek en proteststemmen, ziet zij weer een kans voor zichzelf, ook al blijkt dat uit de peilingen niet.

Keiharde verkiezingscampagne

Na Super Tuesday volgen snel nog een paar belangrijke staten, maar de kans is groot dat de strijd al beslist is voor het einde van de maand. De voorverkiezingen duren nog tot begin juni, maar die in de resterende staten worden gezien als een formaliteit.

Dat betekent dat op de partijconventies komende de zomer Joe Biden en Donald Trump officieel door hun partij worden genomineerd. Als die verwachting uitkomt, staat het vast dat de twee rivalen een keiharde verkiezingscampagne gaan voeren op weg naar de presidentsverkiezingen in november.