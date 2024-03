Commissie: investeren en samenwerken in Europese defensie-industrie

De Europese Commissie wil een robuuste defensie-industrie uit de grond stampen. De komende jaren moeten de lidstaten veel meer gaan samenwerken en investeren op defensiegebied. "De Europese Unie is geen militaire alliantie, maar we leven in een nieuwe tijd die vraagt om een gezamenlijk defensiebeleid en daar hoort een goede defensie-industrie bij", zei eurocommissaris Margrethe Vestager bij de presentatie van het ambitieuze plan.

De Europese Defensie Industrie Strategie, zoals het plan heet, moet Europa voor z'n verdediging minder afhankelijk maken van anderen. Daarvoor is het nodig om de defensie-industrie op het continent een impuls geven, vindt de Europese Commissie.

De bedoeling is dat per 2030 de helft van de defensie-uitgaven binnen Europa worden gedaan, om de eigen industrie een boost te geven. Dat is een verdubbeling van wat er op dit moment wordt uitgeven in de EU. In 2035 moet het zelfs 60 procent zijn. Ook moeten de EU-landen in 2030 zeker 40 procent van hun defensiemateriaal samen inkopen.

Op dit moment is Europa nog voor een groot deel afhankelijk van niet-EU landen voor hun defensiematerieel. Meer dan drie kwart van de militaire aankopen die Europese landen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne deden, is afkomstig van bedrijven van buiten de EU. Dat wil de Europese Commissie met dit plan veranderen.