Krijgsraad Suriname hervat volgende week Decembermoorden-zaak

De krijgsraad in Suriname hervat volgende week vrijdag het proces over de Decembermoorden tegen Desi Bouterse. De voormalige president werd in november vorig jaar bij verstek tot een gevangenisstraf van twintig jaar veroordeeld, maar hij ging in hoger beroep.

De inhoudelijke behandeling van het beroep was nog niet begonnen. Die werd een aantal keren uitgesteld, de laatste keer in juli omdat het gerechtsgebouw niet coronaproof bleek.

Het proces over de Decembermoorden gaat over het martelen en vermoorden in december 1982 van vijftien politieke tegenstanders door het toenmalige militaire regime. Bouterse was daar de leider van.

Opzet en voorbedachte rade

De krijgsraad kwam vorig jaar na een slepend proces tot het oordeel dat er sprake was geweest van opzet en voorbedachte rade. Ook achtten de rechters het bewezen dat Bouterse de leiding had gehad.

Bouterse was nog president toen de krijgsraad uitspraak deed. In juni verloor hij de verkiezingen en nam toenmalig oppositieleider Santokhi zijn plaats in.

Een terugblik op de Decembermoorden en het proces: