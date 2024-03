Voetbalsters Oranje in EK-kwalificatie tegen Italië, Noorwegen en Finland

Nederland is bij de kwalificatiereeks voor het EK 2025 in een poule ingedeeld met Italië, Noorwegen en Finland. Dat heeft de loting in het Zwitserse Nyon bepaald. De nummers één en twee plaatsen zich direct voor het eindtoernooi in Zwitserland.

Nieuw format

De kwalificatiereeks is net als de Nations League opgedeeld in lagen van verschillende niveaus. Er zijn drie lagen en Nederland zit met vijftien andere ploegen in de hoogste league (league A). Elke league heeft vier of vijf poules.

Nederland kon daarom alleen landen loten die bij de beste zestien van Europa horen. Een tegenstander van een lager niveau zat er dus niet in. Het goede nieuws is: mocht Nederland niet bij de beste twee eindigen, dan kan het zich alsnog plaatsen via play-offs met landen van lagere niveaus.

De eerste EK-kwalificatiewedstrijden staan begin april op het programma. Het EK voetbal vindt van 2 tot en met 27 juli 2025 plaats in Zwitserland.