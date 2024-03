Bond breekt met succesvolle surfcoach McIntosh: 'Einde van een tijdperk'

Kiran Badloe juicht in de coachboot bij coach Aaron McIntosh na het behalen van olympisch goud in Tokio in 2021 - Foto: ANP

Windsurfer Luuc van Opzeeland, die namens Nederland uit zal komen op de komende Spelen, stapte vorig jaar uit de trainingsgroep van McIntosh. Hij plaatste zich ten koste van olympisch kampioen Badloe en Huig-Jan Tak - die wel door McIntosh gecoacht werden - voor Parijs. Aangezien de bond alle aandacht en middelen wil geven aan de sporters die wel naar de Spelen gaan, wordt een verdere samenwerking op dit moment als "niet haalbaar" geacht. "We zijn Aaron McIntosh ontzettend dankbaar voor zijn onschatbare bijdrage aan het Nederlandse windsurfen gedurende meer dan vijftien jaar", zegt hoofdcoach Arnoud Hummel. "Zijn passie, toewijding en ongeëvenaarde expertise hebben onze atleten geholpen om uit te blinken." Driemaal goud Onder McIntosh, die internationaal een van de drijvende krachten was achter de nieuwe iQFoil-klasse, behaalden Van Rijsselberghe en Badloe dus olympisch goud op de RS:X-plank. Verder begeleidde hij zijn atleten naar vijf wereldtitels, twee Europese titels en talloze wereldbekerpodiumplaatsen als coach voor Nederland. Maar bij de eerste Olympische Spelen waar de nieuwe iQFoil-klasse op het programma staat, zal hij niet mee van de partij zijn namens de Nederlandse bond.

NOS-zeilverslaggever Ayolt Kloosterboer: "Het vertrek van Aaron McIntosh heeft mij verrast, omdat ik zeker weet dat hij een grote toevoeging kan blijven in het windsurfen. Hij is vijftien jaar lang toonaangevend geweest. De complete buitenlandse concurrentie keek altijd naar Nederland, omdat ons land het 't beste voor elkaar had. Nederland had de best opgeleide en snelste atleten, de nieuwste technieken en Dorian en Kiran waren de raspaardjes van de watersport." "Hij is in staat geweest om twee karakters te laten samenwerken in één programma, zodat ze als concurrenten ook nog vrienden konden blijven. Dat is echt wel uniek, want als twee sporters vechten voor één olympisch plekje gaat dat vaak botsen. McIntosh heeft het zo weten te managen dat de sfeer goed bleef, en ze elkaar beter maakten." "Zeilers zijn negen maanden per jaar van huis. Hij heeft op locatie altijd een huiselijke sfeer gecreëerd. Maar zodra het om trainen ging, was hij keihard: 'we've got to do the work', zei hij dan."

McIntosh: "Ik was er trots op dat ik het oranje mocht dragen. Dit was meer dan een baan. De mensen, niet de medailles, hebben me al die jaren doen blijven. Maar dit is het einde van een tijdperk. Het was een hele speciale gezamenlijke reis en het waren meer dan alleen de resultaten die het langdurig en succesvol maakten."

Aaron McIntosh op het nieuwe iQFoil-bord - Foto: NOS/Ayolt Kloosterboer

Volgens Badloe was McIntosh een belangrijke schakel in zijn carrière. Als hij in één woord moet omschrijven wat hij allemaal betekend heeft, is dat: "Alles. Voor mij persoonlijk heeft hij veel betekend. Maar hij heeft het Nederlandse windsurfen op de kaart gezet. Hij heeft een cultuur weten te creëren waardoor we al twaalf jaar aan de top staan. Ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken dat dit zonder hem niet was gelukt."