Chelsea-ster Kerr voor rechtbank vanwege vermeende racistische uitlatingen

De 30-jarige Kerr - sterspeelster bij Chelsea, dat tegenstander is van Ajax in de kwartfinales van de Champions League - verscheen maandag via een videoverbinding voor een Londense rechtbank. De zaak zou gaan om een klacht naar aanleiding van een taxirit, aldus een woordvoerder van de Londense politie.

Kerr, die de dag ervoor nog een hattrick had gescoord tegen Liverpool, zou racistische en beledigende taal hebben gebruikt tegen een agent in Twickenham, die op de taxirit-melding afkwam.

Het proces tegen Kerr, die zelf Indiase roots heeft, zal volgend jaar februari starten. Op racistische bejegening staat in Engeland een maximumstraf van twee jaar. Chelsea heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

'Ernstige aantuigingen'

Het vermeende incident vond plaats op 30 januari 2023, maar de Australische bond kent nog niet alle details. "We moeten eerst goed weten wat er is voorgevallen. De beschuldigingen die er liggen zijn serieus. Het gaat over racisme. Er is geen plek voor racisme in onze sport", aldus de bondsvoorzitter van Australië, James Johnson.

Ook benadrukte hij dat Kerr rechten had. "Ze zegt onschuldig te zijn. Dat moeten we respecteren."