Stroomuitval bij Duitse Tesla-fabriek, linksextremisten claimen sabotage

De regio Oder-Spree in de deelstaat Brandenburg in het oosten van Duitsland kampt met grote stroomstoringen door een brand in een elektriciteitsmast. Hierdoor is ook een grote fabriek van Tesla getroffen, waar de productie is stilgelegd. De politie gaat ervan uit dat de brand is aangestoken.

Een linksextremistische groep schrijft erachter te zitten en Tesla vandaag te hebben gesaboteerd. Eerder beschuldigde de groep Tesla ervan niet groen, ecologisch en sociaal te zijn.

Vanochtend vroeg was er een explosie bij de stroommast in de buurt van de Tesla-fabriek in Grünheide. De betreffende hoogspanningsmast zou vrij in een veld staan en niet zijn omheind. Het personeel van de fabriek bij Berlijn, de enige Europese autofabriek van het elektrische automerk, is geëvacueerd.

De wijde omgeving is getroffen door de storing. Ook ziekenhuizen in het zuidoosten van Berlijn zouden met problemen kampen, meldt zender ARD.

Protesten rond fabriek

De brand is inmiddels geblust. Het kan wel nog even duren voordat iedereen in het getroffen gebied weer stroom heeft. Of er een verband bestaat met protesten rond het Tesla-fabrieksterrein willen de autoriteiten niet bevestigen.

Sinds vorige week bezetten zo'n 80 tot 100 milieuactivisten een deel van het staatsbos in Brandenburg nabij de Tesla-fabriek. Het bedrijf van Elon Musk wil dat deel van het bos gebruiken om het Tesla-terrein uit te breiden.