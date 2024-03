Vakantiepark Hooghalen ontruimd vanwege vrijgekomen chloorgas

Een vakantiepark in Hooghalen in Drenthe is ontruimd vanwege vrijgekomen chloorgas. Het lek ontstond vanochtend in een technische ruimte bij het zwembad van vakantiepark Het Grote Zand.

"In deze ruimte worden producten aan het zwembadwater toegevoegd om het schoon te houden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Toen een medewerker van het vakantiepark hiermee bezig was, raakten de chemische stoffen zwavelzuur en natriumhypochloriet vermengd. De medewerker raakte hierdoor gewond en er kwam gas vrij.

De stoffen zwavelzuur en natriumhypochloriet bevinden zich volgens de woordvoerder in een vat waarin de druk steeds hoger wordt. Om te voorkomen dat het vat ontploft, wil de brandweer het deksel eraf draaien, om het gas er uit te laten.

Eerst evacueren

Voor dat kan gebeuren, moesten de bewoners van veertig huisjes op het park worden geëvacueerd. Veel bewoners zijn naar een buurthuis in Hooghalen gegaan. De gemeente Midden-Drenthe, waar het park ligt, kijkt waar de vakantieparkbewoners iets langer kunnen worden opgevangen.

Nu de huisjes ontruimd zijn, kan de brandweer de technische ruimte in om het gas uit het vat te laten. Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio kan het een halfuur tot drie kwartier duren totdat "het gas is uitgereageerd." Wanneer bewoners kunnen terugkeren naar de huisjes is nog niet duidelijk. Daarvoor moet eerst de brandweer aangeven dat het veilig is.

Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen, schrijft RTV Drenthe.

In het park is de brandweer ingezet: