Ontruiming vakantiepark Hooghalen vanwege vrijgekomen chloorgas

"In deze ruimte worden producten aan het zwembadwater toegevoegd om het schoon te houden", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Toen een medewerker van het vakantiepark hiermee bezig was, raakten de chemische stoffen zwavelzuur en natriumhypochloriet vermengd. De medewerker raakte hierdoor gewond en er kwam gas vrij.

Een vakantiepark in Hooghalen in Drenthe wordt ontruimd vanwege vrijgekomen chloorgas. Het lek ontstond vanochtend in een technische ruimte bij het zwembad van vakantiepark Het Grote Zand.

In Drenthe is een vakantiepark ontruimd. In park Het Grote Zand in Hooghalen is chloorgas vrijgekomen. Bij het incident is iemand gewond geraakt. - NOS