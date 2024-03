Verrassende winst in Parijs-Nice 'voelt als Tourzege' voor laatbloeier De Kleijn

"Dit voelt als een etappezege in de Tour de France", zegt Arvid de Kleijn een dag na zijn allereerste WorldTour-zege tegen de NOS.

In de tweede rit van Parijs-Nice versloeg hij alle gevestigde topsprinters in de massasprint. "Natuurlijk weten we dat dit niet echt de Tour de France is, maar voor mijn ploeg Tudor is dit het hoogste niveau waarop we kunnen acteren. Als je dan kunt winnen, dan is dat fantastisch voor de ploeg."

In een interview direct na de finish bedankte de 29-jarige renner zijn ploeggenoten al uitgebreid voor hun hulp. En 's avonds in het hotel deed hij dat opnieuw. "We hebben met z'n allen een biertje gedronken en toen heb ik mijn zegje gedaan. Dit was echt een teamprestatie."

Laatbloeier

Toch is de etappezege in de grote Franse koers vooral een persoonlijke doorbraak voor de rappe laatbloeier, die deze maand 30 wordt. De Kleijn, die in het verleden kampte met een slepende knieblessure, werd vier jaar geleden prof bij het Deense Riwal en moest lang wachten op zijn eerste zege op het hoogste niveau.

"Als je al vijf keer tweede bent geworden in de WorldTour, dan wil je toch een keertje winnen", zegt de renner uit het Gelderse Herveld. "Dat het dan lukt in een wedstrijd als Parijs-Nice is natuurlijk supermooi."