Duitse Defensieminister: afluisteren gesprek kon door fout officier

Het afluisteren door Rusland van een video-overleg van de Duitse luchtmachtleiding kon gebeuren doordat een van de deelnemers gebruikmaakte van een onbeveiligde verbinding. Dat heeft de Duitse minister van Defensie Pistorius bekendgemaakt. Hij kondigde aan dat er een disciplinair onderzoek naar het handelen van de luchtmachtofficieren is ingesteld.

Vrijdag verspreidden Russische staatsmedia een video van 30 minuten waarin de Duitse luchtmachtcommandant Gerhartz met een aantal officieren sprak over de mogelijke inzet van Taurus-kruisraketten in Oekraïne. Dat land wil die raketten graag hebben, maar bondskanselier Scholz zegt steeds dat hij dat pertinent niet wil. Door het gelekte gesprek bleek dat er binnen de luchtmacht wel degelijk over wordt gesproken.

Internationale luchtshow

Het lek zat in Singapore, waar de officier een niet-versleuteld netwerk gebruikte voor het Webex-overleg. Volgens Pistorius heeft Rusland waarschijnlijk een grote afluisteroperatie lopen in Singapore en ging het niet om gerichte spionage. "Het was een toevalstreffer."

Er was op het moment van het afluisteren een internationale luchtshow, waarbij veel hooggeplaatste militairen aanwezig waren. Volgens Pistorius een uitgelezen mogelijkheid voor de Russen om hen proberen af te luisteren. Hij sluit uit dat er een spion bij het afluisteren betrokken was.

Het gebruik van de Webex-software was in dit geval toegestaan, zei hij. Het Duitse leger heeft niet de standaard-Webex, legde Pistorius uit, maar een speciale versie die bijvoorbeeld gebruikmaakt van eigen servers van het leger.

Het afluisterschandaal is een blamage voor Duitsland. Pistorius beloofde technische en organisatorische aanpassingen zodat het niet nog een keer kan gebeuren.