Opnieuw Russisch schip tot zinken gebracht op Zwarte Zee

Ukrainian Military Intelligence released video of the attack pic.twitter.com/xQk5REKHvS

Rusland heeft nog niet gereageerd op de aanval. Russische militaire bloggers hebben wel gereageerd op de aanval. "Volgens onze informatie is niemand om het leven gekomen, wel zijn enkele gewonden", schrijven ze op Telegram. De geschatte waarde van het gezonken schip is zo'n 65 miljoen dollar.

Vaker ingezet

Het is niet de eerste keer dat Oekraïense drones een Russisch marineschip hebben verwoest. Onder meer in februari was er ook een aanval. Toen was het doelwit de Caesar Koenikov, een schip dat tanks, materieel en honderden manschappen kan vervoeren. Oekraïne zet de drones in om de Russische marine te verzwakken en een corridor voor vrachtschepen open te houden in de Zwarte Zee.

De strategie is succesvol. De graanexport via de Zwarte Zee is de afgelopen maanden flink toegenomen. Volgens Oekraïne was de export in januari zelfs weer terug op het niveau van voor de oorlog.