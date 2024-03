Reizigersorganisatie Rover wil verscherpt toezicht op NS en ProRail

Reizigersorganisatie Rover wil dat NS en ProRail onder verscherpt toezicht worden geplaatst en met een verbeterplan komen tot de prestaties op het spoor zijn verbeterd. Dat stelt Rover in de aanloop naar de hoorzitting vandaag in de Tweede Kamer over stijgende ticketprijzen en de jaarcijfers van de NS.

NS waarschuwde vorige week dat de treinkaartjes volgend jaar mogelijk meer dan 10 procent duurder worden. Het bedrijf leed vorig jaar verlies - net als in 2022 - omdat er sinds corona minder reizigers zijn, terwijl de kosten stijgen.

Het is logisch dat reizigers minder vaak de trein pakken, stelt Rover-directeur Freek Bos. "Sinds corona hebben reizigers nog steeds te maken met veel geschrapte treinen en daardoor langere reistijd. Tel daarbij op dat het spoor al maandenlang geplaagd wordt door storingen." Een verhoging van de prijzen voor treinkaartjes is volgens hem "een garantie voor nog minder treinreizigers".

Als ProRail en NS zich niet houden aan afspraken die zij hebben gemaakt met de overheid, riskeren zij een miljoenenboete, stelt Rover. Maar aan die boete heeft de reiziger niets, zegt Bos. "Daarom vragen we de staatssecretaris om nu in te grijpen."

Jaarlijks meer geld

NS kreeg vorig jaar een eenmalige bijdrage van 120 miljoen euro, waarmee een prijsstijging voor de treinkaartjes kon worden voorkomen. Rover wil dat de NS ieder jaar dit bedrag krijgt, zodat de tarieven hetzelfde kunnen blijven.

Als er wordt geïnvesteerd "in de betrouwbaarheid van het spoor" en geschrapte treinen weer gaan rijden, pakken mensen weer vaker de trein, verwacht Rover.

Of dat haalbaar is, is maar de vraag. ProRail maakte gisteren bekend dat treinreizigers komende jaren veel meer last gaan hebben van werkzaamheden op het spoor. Er moeten meer werkzaamheden overdag uitgevoerd worden door een gebrek een monteurs en een groeiende hoeveelheid onderhoud.

Grote klus Amersfoort

Reizigers die via het belangrijke spoorknooppunt Amersfoort reizen, zullen in juli en augustus al problemen ondervinden, werd gisteren duidelijk. Het treinverkeer ligt daar dan zo'n drie weken plat, en tijdens de weken daaromheen kunnen er slechts gedeeltelijk treinen rijden.

NS zegt hierover dat er in deze periode vervangende bussen gaan rijden. Ook zullen de treinen omrijden. "Maar reizigers zullen vaker moeten overstappen, en ze zullen langer onderweg zijn", zegt een woordvoerder.

De vertraging is vervelend, erkent de NS-woordvoerder, maar wel nodig. "Het dilemma is: als er geen onderhoud wordt ingepland, gaan dingen tussentijds kapot. En dan overvallen we de reizigers."