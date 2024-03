Volkscongres in China: belofte van economische groei, journalisten welkom

Li sprak ook over een nieuw ontwikkelingsmodel voor de huizenmarkt waarbij er door de overheid gesubsidieerde en dus betaalbare woningen worden gebouwd. Verder had hij het over het verhogen van de inkomens, het creëren van twaalf miljoen banen en het energiezuiniger maken van de economie.

In zijn toespraak schetste Li plannen voor meer uitgaven voor de ontwikkeling van geavanceerde technologie, het versterken van de Chinese strijdkrachten en het ondersteunen van de economie. Hij had het niet over een groot stimuleringspakket om internationale beleggers gerust te stellen.

China mikt op een economische groei van 5 procent. Premier Li Qiang heeft dat gezegd in de Grote Hal van het Volk bij de aftrap van het Volkscongres, het belangrijkste politieke evenement van het jaar in de Volksrepubliek.

Correspondent Sjoerd den Daas:

"Voor het eerst in vijf jaar tijd mochten journalisten vandaag weer naar binnen in de Grote Hal van het Volk. In vergelijking met de tijd voor corona zijn de luxaflex wel een stukje verder dichtgedraaid. Met veel nieuwe dingen zijn ze vandaag niet gekomen, maar het grootste nieuws is misschien nog wel dat de premier voor het eerst in dertig jaar tijd geen persconferentie meer geeft.

Het is democratie met Chinese karakteristieken. President Xi Jinping bepaalt, alles is dus al besloten. Je kunt in elk geval nog op afgevaardigden afstappen, 2900 in totaal. Je kunt zo wel een beetje een gevoel krijgen van wat hen bezighoudt, wat de gevoelige onderwerpen zijn of waar ze juist wel graag over zouden willen praten."