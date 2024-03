Vrouw die zich verschanste in ziekenhuis Aken ook verdacht van brandstichting

Een vrouw die gisteravond een ziekenhuis in Aken terroriseerde en door de politie werd neergeschoten, wordt ervan verdacht daarvoor haar appartement in brand te hebben gestoken. In het appartement is ook een brief zijn gevonden, meldt de lokale politie. Wat er in de brief staat, is niet bekend. De politie zei eerder te vermoeden dat de vrouw suïcidaal was.

De 65-jarige vrouw raakte zwaargewond toen ze door politiekogels werd geraakt. Ze wordt medisch behandeld en "zal zich moeten verantwoorden in een strafzaak wegens poging tot doodslag", klinkt het.

De vrouw zou rond 17.00 uur het Luisenziekenhuis zijn binnengekomen met een wapen dat later een leeg pistool bleek te zijn. Ook droeg ze "een opvallend grote riem" en een ander object en bedreigde ze medewerkers van de fysiotherapiepraktijk.

Nadat een medewerker van het ziekenhuis het wapen van de vrouw wist af te pakken, verschanste ze zich in een patiëntenkamer, stak vuurwerk aan en gooide dat de gang op.

Even na 22.30 uur verliet ze de kamer en probeerde in de gang een voorwerp in brand te steken, meldt de politie.

Geen gijzeling

De vrouw kwam naar buiten met wat leek op een bomgordel, hield "een verdacht voorwerp" in haar hand en liep in de richting van de politie. Omdat ze niet reageerde, openden politiemensen het vuur. Later bleek dat in de riem geen explosieven zaten.