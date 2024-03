Gewapende bendes proberen vliegveld van Haïti over te nemen

In Haïti hebben gewapende bendes geprobeerd om de internationale luchthaven Toussaint Louverture over te nemen. Daarbij kwam het tot een schotenwisseling met de lokale politie en het leger. Of ze het vliegveld hebben overgenomen, is nog onduidelijk. Enkele uren voor de aanval was er een avondklok afgekondigd.

Haïti is al een tijd in de greep van bendegeweld. Zo werd zondag de grootste gevangenis van het land bestormd en duizenden gevangenen wisten te ontsnappen. De regering van Haïti riep daarop de noodtoestand uit voor een periode van 72 uur om de situatie onder controle krijgen.

Internationale hulp

Haïti vraagt ook om internationale hulp om het bendegeweld te beteugelen. Verschillende landen beloofden mankracht te leveren voor een VN-missie onder leiding van Kenia, maar wanneer de missie start is nog niet duidelijk

Premier Ariel Henry van Haïti reisde vorige week naar Kenia om de missie te bespreken. Maar waar hij nu is, is niet duidelijk.

Dominicaanse Republiek

Veel burgers zijn bang en proberen het land te ontvluchten, maar de Dominicaanse Republiek, dat grenst aan Haïti, zit niet op ze te wachten. De twee landen delen het eiland Hispaniola, maar in reactie op het geweld in Haïti hebben de Dominicaanse autoriteiten de controle bij de grens opgevoerd.

Ook wil de president van de republiek, Luis Abinader, geen vluchtelingenkampen openen. De afgelopen jaren zijn duizenden Haïtiaanse vluchtelingen de Dominicaanse Republiek uit gezet.