Rechtszaak tegen frauderende vastgoedtycoon Vietnam van start, riskeert doodstraf

Vandaag is in Vietnam een groot strafproces begonnen tegen vastgoedmagnaat Truong My Lan. De 66-jarige topvrouw van een groot vastgoedbedrijf wordt ervan verdacht 11,5 miljard euro te hebben verduisterd. Als ze schuldig wordt bevonden, kan ze de doodstraf krijgen.

Lan zou geld hebben weggesluisd via duizenden spookbedrijven. Dat zijn bedrijven die zijn opgezet om wet- en regelgeving te omzeilen en illegale activiteiten te verbergen. Ook zou Lan steekpenningen hebben betaald aan overheidsfunctionarissen. Het is de grootste financiële fraudezaak in de geschiedenis van Vietnam. Naast Lan worden nog 85 andere personen gevolgd, onder wie haar man Eric Chu Nap-kee, die in de vastgoedsector in Hong Kong werkt.

Duizenden mensen onderzocht

Het vastgoedbedrijf van Lan, Van Thinh Phat (VTP) was een van de meest vermogende vastgoedbedrijven van Vietnam. VTP was verantwoordelijk voor grote projecten zoals luxe woongebouwen, kantoren, hotels en winkelcentra. Lan werd in oktober 2022 gearresteerd.

De anticorruptie-campagne van de overheid heeft ertoe geleid dat duizenden overheidsfunctionarissen en bedrijfsleiders zijn doorgelicht, tot in de hoogste posities. Hierdoor traden ook voormalig president Nguyen Xuan Phuc en twee vicepremiers af, in januari 2023. Zij worden politiek verantwoordelijk gehouden voor corruptieschandalen tijdens de coronapandemie.

Lange termijn

De omvang van de mogelijke zwendel van Lan roept in Vietnam ook de vraag op of ook andere banken en bedrijven zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare fraude. Het kan zijn dat die nog niet tegen de lamp zijn gelopen, zegt een financieel analist tegen persbureau Reuters. De grootschalige strijd tegen corruptie heeft er ook toe geleid dat de economische vooruitzichten van Vietnam zijn getemperd en buitenlandse investeerders terughoudender zijn geworden.

Overheidsfunctionarissen zijn bang geworden om onderzocht te worden. Hierdoor lopen overheidsinvesteringen ook terug die nodig zijn voor bouwprojecten variërend van bruggen tot snelwegen en luchthavens. De vastgoedsector in Vietnam is bijzonder zwaar getroffen: naar schatting 1300 vastgoedbedrijven hebben zich in 2023 uit de markt teruggetrokken, meldt Reuters.

Toch gaat de strijd door. Nguyen Phu Trong, secretaris-generaal van de Communistische Partij, zegt dat voor de strijd een lange adem nodig is.