De Ligt voelt zich zelf weer goed, maar zit met Bayern 'in de Scheisse'

Matthijs de Ligt draait er niet omheen, al moet hij in het Duits even naar de juiste woorden zoeken: "We zitten nu met z'n allen in de... Hoe zeg je dat? In de Scheisse. En daar moeten we samen weer uitkomen."

De 24-jarige verdediger van Bayern München schetste maandag kernachtig de situatie waarin de Duitse grootmacht zich bevindt.

Na de 2-2 van vrijdag tegen Freiburg is de achterstand in de Bundesliga op koploper Bayer Leverkusen al tien punten en lijkt een twaalfde landstitel op rij uit zicht, terwijl het in het nationale bekertoernooi al eerder einde verhaal was.

Wil Bayern niet voor het eerst sinds 2011/2012 een seizoen zonder prijs afsluiten, dan zal het moeten toeslaan in de Champions League. Niet bepaald de eenvoudigste route naar een trofee. Bovendien heet de eerstvolgende hobbel Lazio, dat vanavond in de Allianz Arena met een 1-0 voorsprong aan de return in de achtste finales begint.

'Zekere druk juist nodig'

De druk is dan ook voelbaar in München, maar trainer Thomas Tuchel, die aan zijn laatste maanden in Beieren bezig is, kan daar niet mee zitten.

Integendeel eigenlijk. "Onze uitgangspositie is helder en het zal niet makkelijk worden, maar voor een topprestatie is een zekere druk juist nodig. En die zal er ongetwijfeld zijn."