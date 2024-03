De Ligt voelt zich weer goed, maar zit met Bayern München 'in de Scheisse'

Matthijs de Ligt schetst aan de vooravond van de Champions League-wedstrijd tegen Lazio de situatie waarin Bayern München zich bevindt. - NOS

De 24-jarige verdediger van Bayern München schetste maandag kernachtig de situatie waarin de Duitse grootmacht zich thans bevindt. Na de 2-2 van vrijdag tegen Freiburg is de achterstand in de Bundesliga op koploper Bayer Leverkusen al tien punten en lijkt een twaalfde landstitel op rij uit zicht, terwijl het in het nationale bekertoernooi al eerder einde verhaal was. Wil Bayern niet voor het eerst sinds 2011/2012 een seizoen zonder prijs afsluiten, dan zal het moeten toeslaan in de Champions League. Niet bepaald de eenvoudigste route naar een trofee. Bovendien heet de eerstvolgende hobbel Lazio, dat vanavond in de Allianz Arena met een 1-0 voorsprong aan de return in de achtste finales begint. 'Zekere druk juist nodig' De druk is dan ook voelbaar in München, maar trainer Thomas Tuchel, die aan zijn laatste maanden in Beieren bezig is, kan daar niet mee zitten. Integendeel eigenlijk. "Onze uitgangspositie is helder en het zal niet makkelijk worden, maar voor een topprestatie is een zekere druk juist nodig. En die zal er ongetwijfeld zijn dinsdagavond."

Bayern München-trainer Thomas Tuchel op het trainingsveld met spits Harry Kane - Foto: AFP

De opdracht is ook duidelijk. "We moeten zien te winnen met twee doelpunten verschil van een Italiaanse ploeg, van een Maurizio Sarri-team", verwijst Tuchel naar de reputatie van zijn Italiaanse collega, die doorgaans in defensief opzicht weinig aan het toeval overlaat. "De lat ligt hoog." Bayern München won de Champions League in 2020, maar sindsdien was tot drie keer toe de kwartfinale het eindstation voor de Duitse Rekordmeister, die in totaal zes keer de belangrijkste Europese clubprijs veroverde. De Ligt weer blij De Ligt miste het puntverlies bij Freiburg door een schorsing, maar lijkt verzekerd van een basisplaats tegen Lazio. Zeker omdat Dayot Upamecano, een concurrent in het centrum van de defensie, in Rome rood kreeg en derhalve moet toekijken.

Matthijs de Ligt tijdens het uitduel met Lazio - Foto: Pro Shots

De Oranje-international speelde in de heenwedstrijd alleen het laatste kwartier mee, maar kan - anders dan in de eerste helft van het seizoen - sinds de winterstop steevast rekenen op een basisplaats. "Ik ben op dit moment heel blij bij Bayern. Ik had een moeilijke fase rond mijn blessure, maar nu voel ik me goed, ook fysiek." Hij is er klaar voor om het tij te helpen keren bij Bayern, dat van z'n laatste vijf wedstrijden er slechts eentje heeft weten te winnen. "In voetbal is niet altijd alles positief, je hebt altijd lastige fases. Het is belangrijk dat we bij elkaar blijven. Dinsdag is een mooie wedstrijd om er weer in te komen als een team. Ik denk dat we er klaar voor zijn."