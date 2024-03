Wekdienst 5/3: Super Tuesday in VS • Kamer praat over steeds duurdere treinkaartjes

Eerst het weer: het is overwegend bewolkt en van tijd tot tijd valt er lichte regen of motregen. De temperatuur stijgt naar 8 tot 11 graden en vanavond wordt het geleidelijk droger. De komende dagen wisselen zonnige perioden en wolken elkaar af bij maxima tussen 10 en 14 graden.

Goedemorgen! Het kabinet laat zich in Den Haag bijpraten door de NS, ProRail en Rover over het steeds duurder worden van treinkaartjes. In de VS is het Super Tuesday en kan Donald Trump een heel grote stap zetten om de Republikeinse kandidaat te worden voor het presidentschap.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is Super Tuesday in de Verenigde Staten en Trump kan zijn Republikeinse nominatie als presidentskandidaat zo goed als veiligstellen. De dag wordt zo genoemd omdat er in veel staten tegelijkertijd voorverkiezingen worden gehouden. Het gaat hierbij om belangrijke staten als Californië (169 gedelegeerden), Texas (161) en North Carolina (74).

In China begint de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres van de Chinese Communistische partij. Duizenden afgevaardigden komen samen in Peking. Op de agenda veel economische onderwerpen zoals jeugdwerkloosheid en export.

Er is een hoorzitting in de Tweede Kamer over de voorgenomen verhoging van treinkaartjes. Die zouden met name in de spits duurder worden.

In het gerechtshof in Den Haag begint het hoger beroep tegen de Haagse politicus Richard de Mos en zes medeverdachten. De Mos wordt verdacht van omkoping. De rechtbank sprak hem eerder vrij, maar het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Wat heb je gemist?

Een kunstmatige alvleesklier levert mensen met diabetes type 1 betere bloedsuikerwaarden op en een betere kwaliteit van leven. Hun bloedsuikerwaarden vallen per dag gemiddeld zes uur langer binnen de streefwaarden. Ook zeggen de patiënten in hun dagelijks leven veel minder last te hebben van hun ziekte. Dat is de conclusie van een studie die is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad The Lancet.

De kunstmatige alvleesklier is een systeem dat werkt met twee hormonen, insuline en glucagon. De pomp kan daarmee te hoge en te lage bloedsuikerwaarden voorkomen, waardoor deze waarden veel stabieler worden. Andere bestaande systemen dienen in de regel alleen insuline toe.

Sommige gebruikers van de kunstmatige alvleesklier melden zelfs dat sommige symptomen van hun suikerziekte verdwijnen, zoals vlekjes op de ogen. Tot nu toe gaat het hierbij om losse ervaringen. Uit verder onderzoek moet blijken of dit effect daadwerkelijk optreedt.

"Een mooie en interessante studie", zegt diabetoloog Hanno Pijl van het LUMC, die zelf niet betrokken is bij het onderzoek, tegen de NOS. "Ik vind de resultaten indrukwekkend". Hij tekent wel aan dat de studie geen gebruik maakt van een controlegroep. "Ik twijfel er niet aan dat de pomp een rol speelt, maar de resultaten zouden ook deels een placebo-effect kunnen zijn." Aan dat probleem wordt inmiddels gewerkt: in september is een onderzoek begonnen waaraan wel een controlegroep meedoet.