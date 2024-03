Olympische kriebels bij beachvolleybalsters Stam en Schoon na roerig seizoen

Stam en Schoon hebben een seizoen achter de rug met de nodige hobbels. Te beginnen met het vertrek van bondscoach Marko Klok. In september, vlak voor de WK, werd hij plots vervangen door assistent-coach Frank van den Outenaar. Over de reden van Kloks vertrek laten de betrokkenen nog altijd niks los.

Fysiek moesten de twee na de vakantieperiode wel even flink aan de bak, maar daar maken ze zich niet zo druk om, vertelt Stam. "Voor onze bovenkamer was het in elk geval wel goed om er even uit te zijn."

Het Nederlandse beachvolleybalduo begint na twee weken vakantie en een trainingsperiode in Tenerife weer "fris en fruitig" aan het nieuwe seizoen, dat deze week start met een Elite16-toernooi in Doha.

Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon beginnen olympische kriebels te voelen. "Het is nu 2024, dit wordt hét jaar", krijgen ze vaak te horen. En dat is niet gek, want de twee staan vijfde van de wereld en zijn al zo goed als zeker van de Spelen van Parijs.

De 1.92 meter lange Stam vertelt wel dat ze de timing "apart" vond. "Het was denk ik vooral lastig omdat het zo kort op de WK gebeurde. Het is, met alle respect, een beetje langs ons heen gegaan, omdat we in de tunnel richting de WK zaten. We wilden daar presteren."

En dat lukte best aardig. Ze drongen door tot de kwartfinales en werden daarin door het ijzersterke Braziliaanse duo Ana Patricia/Duda, eerste op de wereldranglijst, uitgeschakeld.

Schoon stopt in de zaal

Voor Schoon volgde in december wederom een teleurstelling. Het was hommeles bij haar zaalvolleybalteam Voltena, terwijl ze zelf op dat moment bij een King of the Court-toernooi was in Doha.