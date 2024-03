'Zonnepanelen weer populairder na besluit over salderen'

Installateurs van zonnepanelen hebben het weer drukker. Na een afname trok de vraag afgelopen maand stevig aan. Oorzaak: de politieke discussie rond de salderingsregeling.

Dat blijkt uit een rondgang van branchevereniging Techniek Nederland langs enkele tientallen installatiebedrijven. Ook installatiebedrijven die de NOS sprak bevestigen dit beeld.

Politieke onrust

Jarenlang had de zonnestroombranche de wind mee. Vorig jaar groeide het aantal woningen met panelen nog van 2 miljoen tot 2,6 miljoen. Maar installateurs spraken tegen Nieuwsuur in oktober van een "aanzienlijke terugval". Bij sommige bedrijven waren er wel 30 procent minder aanvragen.

De voorzichtigheid onder huizenbezitters was het gevolg van het besluit de aantrekkelijke salderingsregeling per 2025 af te schaffen. Hoewel onafhankelijke partijen als Milieu Centraal uitrekenden dat de panelen alsnog binnen zes jaar terugverdiend zijn, veroorzaakte die beslissing terughoudendheid.

Besluit teruggedraaid

Dat de vraag nu weer oploopt, verklaart Techniek Nederland ook uit een politieke keuze. Vorige maand zette de Eerste Kamer namelijk een streep door de afschaffing van de regeling. "Installateurs van zonnepanelen zien het aantal aanvragen toenemen na het besluit van de Eerste Kamer om de salderingsregeling voort te zetten", concludeert de brancheclub uit de rondgang.

"Het vertrouwen is terug", merkt ook Yasin Kilic van het Utrechtse installatiebedrijf Niyata. Voor de zomervakantie zag hij de vraag ineens dalen. "Mensen hielden door de onduidelijkheid de hand op de knip. Nu er duidelijkheid is, is het wachten voorbij."

Wat ook helpt zijn de lage prijzen. "Wij kunnen de panelen voor duizenden euro's per huis minder leveren dan tijdens de piektijd", zegt Kilic. Doordat de hoge vraag tijdens de coronacrisis en de periode erna samenviel met leveringsproblemen en personeelstekorten waren de panelen relatief duur. "Nu zijn er juist grote voorraden bij de groothandels door de lagere vraag van afgelopen maanden. En dus is de prijs lager."

Dat trekt weer nieuwe klanten. "Afgelopen maand is het flink drukker, maar we zitten nog niet op het niveau van voor de zomer", zegt Kilic. "En misschien is dat het maar goed ook. Het was toen ook wel heel druk."