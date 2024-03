Gepensioneerde officier VS lekte info Oekraïne-oorlog via datingsite

Een medewerker van de Amerikaanse luchtmacht wordt verdacht van het lekken van geheime informatie. De gepensioneerde luitenant-kolonel zou via een online datingplatform gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne hebben gedeeld.

De 63-jarige David Franklin Slater is gearresteerd en riskeert een gevangenisstraf oplopend tot tien jaar, meldt het ministerie van Justitie. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij ook een boete krijgen van een kwart miljoen euro. In de verklaring staat geen reactie van de verdachte op de aanklacht. Hij moet vandaag voorkomen in de staat Nebraska.

'Informantenliefje'

De voormalige luchtmachtofficier zou de geheime informatie hebben gedeeld met een persoon die zich voorstelde als Oekraïense vrouw. Het is niet duidelijk of er sprake was van een nepaccount. In de berichten noemde zij hem haar "geheime informantliefje" of "geheim agent". De vrouw zou geregeld naar meer inlichtingen hebben gevraagd.

Slater had van augustus 2021 tot en met april 2022 toegang tot geheime informatie. De chatberichten werden verstuurd tussen februari 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, tot april dat jaar. De openbaar aanklager stelt dat Slater "willens en wetens op schaamteloze wijze geheime defensie-informatie heeft overgedragen".

Inlichtingen verzamelen

Bij de oorlog in Oekraïne worden datingapps ingezet om inlichtingen te winnen. Zo leggen Oekraïense spionnen bijvoorbeeld contact met Russische militairen, en doen ze alsof ze een relatie met hen willen. De foto's die de Russen terugsturen worden gebruikt om hun locatie te achterhalen. Een voorbeeld hiervan was te zien in de tv-docuserie Niemand die het ziet van omroep BNNVara.