CBS: omvang Nederlandse economie voor het eerst meer dan duizend miljard euro

De omvang van de Nederlandse economie is voor het eerst groter dan 1000 miljard euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afgelopen jaar bedroeg het bruto binnenlands product (bbp) 1033 miljard euro.

De afgelopen jaren is het bbp fors gegroeid. Dat wordt onder meer toegeschreven aan het economische herstel na de coronapandemie. Verder speelde de hoge inflatie van de afgelopen jaren een grote rol; de prijzen stegen en het leven werd duurder.

Het Nederlandse bbp heeft in krap dertig jaar een enorme groei doorgemaakt. In 1995 bedroeg het 330 miljard euro: ruwweg een derde van wat het vorig jaar was. Slechts twee keer is de waarde van de economie gedaald, schrijft het CBS. Dat was in 2009 door de kredietcrisis en in 2020 door de coronacrisis.

Hoog op wereldranglijst

Nederland is de achttiende economie van de wereld op de ranglijst van het Internationaal Monetair Fonds. Het staat daarmee qua omvang tussen Saudi-Arabië en Turkije. Binnen de EU staat Nederland op de vijfde plaats.

Het CBS meldt verder dat de economie vorig jaar met 0,1 procent is gegroeid. De minimale groei kwam vooral door uitgaven van de overheid.

De eerste drie kwartalen van 2023 kromp de Nederlandse economie nog licht. Maar na negen maanden kwam er een einde aan de lichte recessie. Dat kwam vooral doordat consumenten weer meer gingen uitgeven. Verder stegen de lonen en daalde inflatie.