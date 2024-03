Speciale politie-eenheid arresteert verschanste vrouw in ziekenhuis Aken

In de Duitse stad Aken heeft een vrouw zich urenlang verschanst in een ziekenhuiskamer. Een speciaal arrestatieteam heeft de 65-jarige overmeesterd, melden Duitse media. In het Luisenziekenhuis was een kleine brand uitgebroken. Vermoedelijk heeft de vrouw binnen vuurwerk afgestoken.

De vrouw is gewond op een brancard afgevoerd. Ze zou geen patiënt of medewerker zijn geweest. Haar motief is onbekend. Voor zover bekend is niemand anders gewond geraakt. Verder is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld in het ziekenhuis.

Wel duidelijk is dat de politie het incident zeer serieus nam. De speciale politie-eenheid SEK wordt in uitzonderlijke situaties ingezet. Zo kwam deze zwaar bewapende eenheid afgelopen weekend ook in actie bij de zoektocht naar twee voortvluchtige RAF-terroristen in Berlijn.

'Vuurwerk bij operatiekamer'

De vrouw was 's middags het ziekenhuis binnengegaan, schrijft de politie. Kort daarna merkte het personeel dat er rook ontstond. Rond 17.00 uur kreeg de brandweer de melding binnen. De brand was op een afdeling met bedden. De vrouw zou vuurwerk hebben afgestoken bij een operatiekamer.

Een deel van het gebouw werd ontruimd; patiënten werden overgebracht naar een ander ziekenhuis. De politie en hulpdiensten rukten in groten getale uit voor het incident. Aanvankelijk leek er sprake van een gijzelingssituatie. Behalve een arrestatieteam waren ook explosievenexperts van de politie ingezet, schrijft de publieke omroep WDR.

Uiteindelijk werd de vrouw rond 23.00 uur gearresteerd in de ziekenhuiskamer waar zij zich had gebarricadeerd. Vanwege het incident was een deel van de omgeving afgezet.