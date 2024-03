Arsenal laat niets heel van hekkensluiter Sheffield United: 6-0

Aanvoerder Martin Ødegaard opende na vijf minuten al de score met een eenvoudig doelpunt.

Geen genade

Niet veel later ging Bukayako Saka op avontuur over de rechtervleugel. Op de achterlijn gaf de vleugelspeler een scherpe voorzet die ongelukkig in het eigen doel werd verwerkt door Jayden Bogle voor de 0-2.

Een doelpuntenfestijn leek in de maak, want al snel lag de bal opnieuw in het net. Ødegaard stuurde Gabriel Martinelli weg, die de bal terugkreeg na een een-tweetje en via een verdediger de keeper kansloos achterliet: 0-3.