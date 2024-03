Koploper Inter heeft het lastig tegen stug Genoa, maar trekt winst over de streep

Internazionale, de koploper in de Serie A, heeft thuis met 2-1 gewonnen van Genoa, het team van Kevin Strootman. De Nederlander kwam in de tweede helft als invaller het veld op en zag toe hoe zijn ploeg na een veelbelovend begin toch moest buigen voor de Milanezen.

In de openingsfase waren de eerste kansen voor Genoa. Inter had moeite om snelheid te maken tegen de goed georganiseerde tegenstander. Desondanks herstelden de favorieten zich snel en met een fraaie combinatie zette de Albanees Kristjan Asllani de 1-0 op het scorebord.

Na een overtreding op Nicolò Barella in het zestienmetergebied mocht Alexis Sánchez even later aanleggen voor een strafschop. De Chileen toonde zich koelbloedig en knalde de bal onhoudbaar in de rechterhoek.

Genoa wist na de rust iets terug te doen. Toen de Inter-verdediging een voorzet niet goed kon verwerken, profiteerde Johan Vásquez met een knappe volley van afstand. Doelman Yann Sommer had er geen antwoord op: 2-1.

In het vervolg van de wedstrijd bleef het spannend met kansen aan beide zijden, maar er werd niet meer gescoord.