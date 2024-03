Hassan richt zich na marathon van Tokio op WK cross in Belgrado

Sifan Hassan wil op 30 maart meedoen aan de WK cross in Belgrado. Haar deelname is wel afhankelijk van of ze goed herstelt van de marathon in Tokio, zo zegt haar management.

Hassan eindigde zondag in Tokio als vierde in de derde marathon uit haar carrière, na sensationele zeges in haar eerste twee marathons in Londen en Chicago.

Het is nog niet duidelijk wat Hassan bij de Olympische Spelen in Parijs gaat doen. Het is een mogelijkheid dat ze de marathon en langebaanafstanden met elkaar combineert.

Europese titel in 2015

Hoewel de 31-jarige Hassan de laatste jaren vooral furore maakt op de atletiekbaan, was ze in het begin van haar loopbaan geregeld actief op de cross.

In 2013, toen ze net haar Nederlandse paspoort had, won ze, ook in Belgrado, goud op de EK cross onder 23 jaar. Twee jaar later veroverde ze de Europese titel op de cross bij de senioren in het Franse Hyères.