Groningen wint nu wel van Den Bosch en nadert topploegen, Cambuur onderuit in Eindhoven

In Maastricht werd maandag het restant uitgespeeld van het gestaakte duel tussen MVV en FC Dordrecht van vrijdag. In de tien minuten in een leeg stadion werd niet meer gescoord. Dordrecht won met 3-1.

In de eerste divisie heeft FC Groningen zich gerevancheerd voor de 0-3 nederlaag tegen FC Den Bosch in eigen stadion, eind september. In De Vliert werd het maandagavond 1-4. SC Cambuur ging bij Jong PSV onderuit: de beloften uit Eindhoven wonnen met 3-1.

Voor rust gebeurde er nauwelijks iets in Den Bosch. Na rust ontbrandde de wedstrijd pas. Eerst was er een kans voor Yuya Ikeshita van Den Bosch en in de tegenaanval schoof Romano Postema namens FC Groningen de bal net voorlangs. Den Bosch werd daarna twee keer gevaarlijk via Jaron Vicario. Hij scoorde niet, maar even later was het wel raak voor spits Kacper Kostorz: 1-0.

Na 65 minuten kreeg Groningen de gelijkmaker cadeau. Doelman Krisztian Hegyi van Den Bosch schoot de bal tegen de aanstormende Rui Mendes op, die daarmee zijn eerste treffer voor FC Groningen kon aantekenen.

FC Groningen drukt door

Vijf minuten later draaide Postema, in het verleden een seizoen speler van Den Bosch, uit een voorzet van Marvin Peersman de wedstrijd om. Hij kopte van dichtbij de 1-2 tegen de touwen.

Daarna zette Groningen nog een tandje bij, wat resulteerde in de 1-3. Hegyi kon een inzet van Postema nog keren, maar de rebound werd binnengeschoten door Rui Mendes. Daarna kreeg de ploeg van trainer Dick Lukkien kans op meer, wat in de extra tijd nog resulteerde in de 1-4 van Postema.

Minuut stilte voor Rijvers

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan Kees Rijvers maakte in Eindhoven vooral Jong PSV de wedstrijd. Toch waren er ook kansen voor de gasten. Na 21 minuten was er een schotje van Milan Smit, maar doelman Niek Schiks redde. Hij moest zich kort daarna opnieuw onderscheiden bij een vlammend afstandsschot van Fedde de Jong.