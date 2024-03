Na tientallen jaren tweede deel groot beeld farao Ramses II ontdekt

Een team van Egyptische en Amerikaanse archeologen heeft het bovenste deel van een standbeeld van farao Ramses II ontdekt in de Egyptische stad El Ashmunein. Het ministerie van Toerisme en Oudheden heeft dat vandaag bekend gemaakt. Het kalkstenen deel is ongeveer 3,80 meter hoog. Volgens de leider van het team draagt de farao een dubbele kroon een een hoofdtooi met daarop een cobra.

Op het bovenste deel van het beeld staan aan de achterkant hiërogliefentekens die farao Ramses II verheerlijken.

Het onderste deel werd al in 1930 gevonden door Duitse archeologen. De twee stukken samen vormen een beeld van zeven meter hoog.

Ramses II is een van de bekendste farao's uit de Egyptische oudheid. Hij zat ruim 66 jaar op de troon, voordat hij in 1213 voor Christus stierf.

Er worden vaker enorme beelden aangetroffen van de machtige farao. In 2017 troffen Duitse en Egyptische archeologen een hoofd en een torso aan bij een tempel die in opdracht van Ramses II was gebouwd.