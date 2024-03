22-jarige militair bekent schuld voor lekken geheime documenten VS

De Amerikaanse militair die vorig jaar geheime documenten van het leger lekte is akkoord gegaan met een gevangenisstraf van minstens elf jaar. Hij heeft een deal gesloten met de aanklagers waarin hij schuld bekent. In ruil wordt hij niet aangeklaagd voor verdere overtredingen van de Amerikaanse spionagewet of andere misdaden. Anders had de militair tot wel dertig jaar vast kunnen zitten. De nu 22-jarige Jack Teixeira werkte als systeembeheerder op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Hij was daar verantwoordelijk voor de communicatieapparatuur en had sinds 2021 toegang tot geheime documenten. Teixeira werd in april vorig jaar opgepakt nadat online geheime militaire documenten waren verschenen. Het was een van de grootste overheidslekken in de VS in jaren. Dit zijn beelden van de arrestatie van Teixeira door de FBI vorig jaar:

De FBI heeft in de Amerikaanse staat Massachusetts een verdachte gearresteerd in het onderzoek naar het lekken van geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. Bij zijn woning is een huiszoeking bezig. - NOS