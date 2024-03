Kolencentrales willen toestemming voor overstap op biomassa

Het kabinet maakte in 2022 per direct een einde aan de subsidies voor het meeverbranden van biogrondstoffen. Nu wil het kabinet het in de toekomst weer mogelijk maken dat de kolencentrales overstappen op biomassa. Morgen is er een debat in de Tweede Kamer over dit politiek omstreden onderwerp.

Vanaf 2030 mogen er geen kolen meer worden verbrand om energie op te wekken, waardoor de laatste kolencentrales in Nederland zullen moeten sluiten. Kolencentrales willen overstappen om biomassa voor het opwekken van elektriciteit. De CO2 die daarbij vrijkomt willen ze dan afvangen en ondergronds, in oude gasbellen onder de Noordzee opvangen. Dat zou resulteren in negatieve emissie, want door het planten van nieuwe bomen én afvangen van CO2 zou de hoeveelheid CO2 in de lucht afnemen.

"Een fabeltje", noemt Kamerlid Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren dit. "Het duurt vijftig jaar voordat een boom CO2 opvangt. Bomen terugplanten klopt op de lange termijn, maar het duurt heel lang voordat die bomen iets opvangen. Dan hebben we de klimaatdoelen al niet gehaald."

Teunissen heeft een amendement ingediend om te voorkomen dat de kolencentrales overstappen op het verstoken van biomassa. In dit amendement (wijzigingsvoorstel) wordt het verbranden van houtresten verboden. "Het leidt tot natuurvernietiging, klimaatschade, schade aan de volksgezondheid. Dus in alle opzichten is dit een heel slecht plan."

Volgens het PvdD-kamerlid zijn investeringen in biomassa investeringen in een doodlopende weg, maar de kolencentrales zien zichzelf juist als belangrijke schakel in de verduurzaming van de energiesector.

Leveringszekerheid

Dat het verbranden van biomassa leidt tot natuurvernietiging, bestrijdt directeur André Bosman van energiebedrijf Uniper Benelux. Uniper is de eigenaar van een van de kolencentrales op de Maasvlakte. "Biomassa is eigenlijk het afvalhout van de houtindustrie. Wij verbranden geen bomen."

"In de verduurzaming van de energie is het verbranden van biomassa een belangrijk onderdeel", zegt Bosman. Hij ziet een belangrijke rol voor de kolencentrale als er op sommige dagen geen zon of wind is om zonne- of windenenergie op te wekken. De oude kolencentrale kan dan biomassa verbranden om toch genoeg energie op te wekken voor Nederland.

Volgens Teunissen is het achter de hand houden van biomassa helemaal niet nodig. "Minder dan 10 procent van onze capaciteitsproductie komt van kolen. Als we flink besparen en overstappen op zon en wind, dan hebben we die biomassacentrales helemaal niet nodig."

'Verbieden naïef'

Toch klinken ook in de politiek positieve geluiden over het overstappen op biomassa. CDA-leider Henri Bontenbal noemt het amendement van Teunissen bijvoorbeeld "niet goed doordacht". De PvdD streept hiermee juist een van de opties om de klimaatdoelen te halen weg, zegt de CDA-leider. "Ik vind het naïef om het helemaal te verbieden, omdat dat het moeilijker maakt de klimaatdoelen te halen."

Daarnaast leidt het verbieden van overstappen op biomassa ook tot andere problemen omdat er nog geen alternatief is, zegt Bontenbal. "De Amercentrale levert warmte aan een deel van Brabant. Daar is geen oplossing voor. Zullen we eerst even die oplossing regelen voordat je mensen in de kou zet?

"Er is niet zomaar een andere warmtebron gevonden voor het warmtenet in Breda en Tilburg, zegt Bontebal. "Dat moet je geregeld hebben voordat je stopt." Wat hem betreft mogen de kolencentrales die al biomassa verstoken dus overstappen op biomassa, mits ze de CO2 afvangen en onder de grond stoppen.

Dat willen de kolencentrales dus wel ,maar dan is duidelijkheid vanuit de politiek wel essentieel, benadrukt Bosman. Het aanpassen van de kolencentrales levert namelijk hoge kosten op. "Tussen de 500 miljoen en 1 miljard", schat Bosman. Om die investeringen te durven doen is zekerheid nodig. "Zolang er van alles wordt gezegd dat het niet mag, komen er geen investeringen."