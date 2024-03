Kamer wordt het niet eens over 'dierwaardige veehouderij'

Alle Tweede Kamerleden zeggen dat ze een dierwaardige veehouderij willen, maar er is grote verdeeldheid over de manier waarop. Een door de vorige Tweede Kamer aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren leidde in de huidige Tweede Kamer tot veel discussie en een nieuw voorstel van demissionair landbouwminister Adema krijgt ook kritiek. De PVV, die een cruciale positie heeft, houdt zich op de vlakte.

Het blijft onduidelijk op welke manier dieren in de agrarische sector in de toekomst gehouden moeten worden. Een Kamerdebat daarover gaf ook vandaag geen uitsluitsel.

Ook mogen lichaamsdelen niet meer afgebrand of afgesneden worden, om ze dicht op elkaar te kunnen houden. Nu worden varkensstaarten bijvoorbeeld nog afgebrand om te voorkomen dat de dieren erin bijten. Een van de factoren die daarbij speelt is stress door te weinig ruimte.

Caroline van der Plas van de BBB vindt het vooral belangrijk dat het amendement van de PvdD niet in werking treedt op 1 juli 2024, zoals de bedoeling is. "Het zou het einde van de veehouderij betekenen." Ze deed een oproep aan de Kamer om te stemmen voor het voorstel van de minister.

Sleutelrol voor de PVV

Grote afwezige in het debat vandaag was de PVV, die een sleutelrol heeft met 37 zetels. In 2021 hielp de PVV het amendement van de Partij voor de Dieren aan een meerderheid, maar nu trekt de partij op met BBB in de kabinetsformatie.

Kamerlid en dierenliefhebber Dion Graus, die het debat voorzat, lichtte zijn opstelling toe: "Ik strijd al 17 jaar voor dierenwelzijn, maar ik heb te maken met een fractie die verdubbeld is, dus ik ga in conclaaf met mijn fractie." Bij de stemming zal pas blijken wat zijn standpunt is.

Eigen voorstel D66 en VVD

D66 en VVD hebben ook nog een eigen voorstel. Volgens D66'er Tjeerd de Groot heeft de minister "slecht werk geleverd". Zijn eigen voorstel stelt volgens De Groot duidelijkere doelen, maar tegelijkertijd laat het ruimte aan de sector en de Kamer om mee te praten over welke maatregelen er nodig zijn. Hij denkt dat dit op meer steun kan rekenen dan het nieuwe voorstel van Ouwehand.

Ook VVD'er Thom van Campen vindt het belangrijk dat de boeren kunnen meepraten over de maatregelen. Het voorstel van de Partij voor de Dieren is volgens hem "ondeugdelijke wetgeving", die zal leiden tot te grote consequenties voor de veehouderij.

Over twee weken duidelijkheid

Al met al liggen er nu vier voorstellen op tafel waar de Kamer zich over moet buigen, waardoor het nog onduidelijker is geworden wat er gaat veranderen. Volgende week gaat het debat verder en over twee weken wordt er gestemd. In de tussentijd gaat minister Adema nog eens alle voorstellen verder bekijken en beoordelen, zo zegde hij toe.