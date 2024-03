Podcast De Dag: Is er een toekomst voor wintersport?

Jaarlijks gaan zo'n miljoen Nederlanders naar onder meer Oostenrijk, Zwitserland en Italië om te skiën of te snowboarden. En steeds vaker ervaren Nederlanders daar écht de gevolgen van klimaatverandering. Het is vaak te warm voor goede sneeuw.

Glacioloog en weerman Peter Kuipers Munneke vertelt in deze podcast over de gevolgen van klimaatverandering voor de sneeuwcondities in ski-oorden . Nergens anders zijn in Europa de gevolgen zo duidelijk zichtbaar als in de Alpen.

Marcus Schlatmann was 14 jaar lang directeur van twee Franse skigebieden. Hij vertelt wat de wintersportbranche deed en doet om zich aan te passen. De Franse Rekenkamer vindt dat dat niet voldoende is.