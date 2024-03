Frankrijk eerste land ter wereld met recht op abortus in grondwet

Frankrijk neemt als eerste land ter wereld het recht op abortus op in de grondwet. Het parlement stemde daarmee definitief in, in een speciale zitting in het Kasteel van Versailles. Met deze herziening van de grondwet zal Frankrijk een pionier zijn, als een "baken van menselijkheid" en een "vaderland van de mensenrechten en vooral van de rechten van de vrouw", zei premier Gabriel Attal. Volgens hem wordt nu vermeden dat het recht op abortus is "overgeleverd aan de grillen" van politici. "We hebben een morele plicht tegenover vrouwen", zei hij verder. "We hebben nu de kans om de geschiedenis te veranderen." Artikel 34 van de grondwet wordt aangepast. Daaraan wordt toegevoegd dat de vrijheid van vrouwen om een abortus te ondergaan gegarandeerd is. Na de stemming werd door parlementsleden flink gejuicht. Ook moesten mensen huilen van blijdschap. Ook de rechtspopulistische partij van Marine Le Pen stemde voor. Wel zei ze eerder dat er van deze dag "geen historische dag hoeft te worden gemaakt". Bij de Eiffeltoren in Parijs werd de stemming gevolgd op een groot scherm:

Frankrijk heeft als eerste land ter wereld het recht op abortus vastgelegd in de grondwet. De stemming in het parlement wordt gevolgd op straat. Op een groot scherm bij de Eiffeltoren wordt enthousiast gereageerd. - NOS

President Emmanuel Macron had de stap aangekondigd nadat in de Verenigde Staten het landelijk recht op abortus was vervallen. Door een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2022 werd het recht op zwangerschapsafbreking een zaak van de Amerikaanse staten. Abortus is in Frankrijk sinds halverwege de jaren zeventig legaal en wordt in Frankrijk breed gesteund.