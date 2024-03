Tonight van Son Mieux beste song bij Edisons, Flemming beste popartiest

Tonight van Son Mieux is bij de Edison-popprijzen dit jaar gekroond tot het beste nummer van een Nederlandse artiest. De Haagse band kreeg het bronzen beeldje voor beste song van de vakjury, die Tonight omschreef als "een tijdloos anthem dat verbroedert en verbindt". De Edisons werden vanavond uitgereikt in Leusden in elf categorieën. De oudste muziekprijzen van Nederland worden onder meer verdeeld onder verschillende genres, zoals pop, rock, hiphop, dance, Hollands, Nederlandstalig en soul, R&B en funk. Voor zijn vele hitsingles werd Flemming geroemd in de categorie pop. Iets meer dan twee jaar geleden brak de bijna 28-jarige artiest door in de hitlijsten met nummers als Paracetamollen, Verleden Tijd en Champions League. "Deze ras-entertainer is geliefd bij jong en oud en speelt iedere zaal, ieder feest of festival plat", schrijft de jury over hem. "Onder andere een uitverkochte clubtour, twee keer solo in AFAS Live en schitteren bij de Vrienden van Amstel Live zijn daar het bewijs van."

De beste nieuwkomer is Roxy Dekker. In korte tijd wist de 19-jarige Dekker via onder meer Tiktok een grote fanbase op te bouwen. Statisfyer, een nummer samen met rapper en producer Antoon, scoorde op streamingdiensten en in de hitlijsten en werd op verschillende radiozenders gedraaid. De band Within Temptation bracht eind vorig jaar zijn achtste album uit en werd daarvoor geprezen met een beeldje in de categorie rock. Marco Schuitmaker, die vorig jaar doorbrak met Engelbewaarder, won in de categorie Hollands. Zangeres Meau (bekend van Dat Heb Jij Gedaan) is volgens de jury de beste Nederlandstalige artiest. Techno op de mainstage De Edison in de categorie dance ging naar Reinier Zonneveld. In tegenstelling tot veel van de eerdergenoemde Edisonwinnaars is Zonneveld nog niet erg bekend bij het grote publiek, maar hij is wel ongekend populair in de techno-scene. Zonneveld is in de afgelopen jaren de voortrekker van het technogenre geworden, met shows waarin hij zijn nummers live speelt voor uitverkochte zalen. Wereldwijd trekt de Nederlandse dj en producer volle clubs en concertzalen.

DJ Reinier Zonneveld in de Ziggo Dome tijdens het Amsterdam Dance Event in 2021 - Foto: ANP