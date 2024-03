Grensproblemen Texas in het hart van de strijd tussen Biden en Trump

Een duellerend bliksembezoek van president Joe Biden en zijn voorganger Donald Trump aan de zuidelijke grens met Mexico in Texas laat overtuigend zien dat immigratie centraal staat bij de presidentsverkiezingen in november. Beide politici gebruikten grenssteden als decor om elkaar de schuld te geven van het falende immigratiesysteem en om campagne te voeren voor Super Tuesday, 5 maart, de dag waarop vijftien staten voorverkiezingen houden.

Het was donderdag een zeldzame split screen op de Amerikaanse nieuwszenders. Biden bracht een bezoek aan Brownsville, pas zijn tweede bezoek aan de zuidgrens sinds hij president werd, en sprak met de grenspolitie en lokale bestuurders. Op hetzelfde moment was oud-president Trump met de gouverneur van Texas in Eagle Pass, zo'n 500 kilometer ten noordwesten van Brownsville.

Beide steden waren zorgvuldig geselecteerd om de boodschap van de presidentskandidaten over te brengen. Eagle Pass staat symbool voor het Republikeinse verzet tegen Bidens immigratiebeleid. Hier heeft de Republikeinse gouverneur Abbott een stadspark feitelijk veranderd in een vesting en zet hij de Nationale Garde van Texas in om van daaruit ongedocumenteerde migranten te weren. De federale grenspolitie die hier eigenlijk verantwoordelijk voor is, is niet welkom in het park. Hier noemde Trump de toestroom van migranten een "Joe Biden-invasie."

Samenwerking

Brownsville gaat er juist prat op een humaner immigratiebeleid te voeren, in samenwerking met federale en lokale autoriteiten en hulporganisaties. Migranten die hier aankomen krijgen eten en onderdak, maar worden vooral aangespoord verder te reizen.

Het Ozanam-centrum is zo'n opvangplek die een belangrijke rol speelt in die andere aanpak. Op de grote binnenplaats zitten groepjes migranten op de grond of op bankjes. De meesten verliezen hun sporttas of koffertje niet uit het oog. Een paar kleine kinderen spelen basketbal, maar hebben moeite het hoge net te raken.

Myrna Arteaga valt op in het gezelschap. Gekleed in jeans en gemakkelijk zittende schoenen, loopt ze het hele terrein af en vraagt ze de nieuwkomers wat ze nodig hebben.

Momenteel komen er vooral veel Haïtianen en Venezolanen naar Brownsville, zegt ze. "Eigenlijk hebben we maar 250 opvangplekken, maar we zitten nu al op ruim 360."