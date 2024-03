Feyenoord verwacht geblesseerde Stengs na interlandperiode terug

De blessure die Calvin Stengs heeft opgelopen in de bekerwedstrijd tegen FC Groningen, afgelopen donderdag, valt mee. Feyenoord zegt dat de middenvelder er na de interlandperiode weer bij is. Dat zou betekenen dat Stengs eind deze maand weer beschikbaar is.

Stengs ging per brancard en hevig geëmotioneerd van het veld na een charge van Marvin Peersman. De 25-jarige Stengs heeft een historie met knieblessures en daarom werd gevreesd voor het ergste.

"Laat dit alsjeblieft niet weer een zware knieblessure zijn", zei trainer Arne Slot na de wedstrijd. De middenvelder, die ook in de voorhoede uit de voeten kan, mist in ieder geval de eredivisieduels van Feyenoord met Heracles Almelo en sc Heerenveen.

Feyenoord won de halve finalewedstrijd in de beker met 2-1 en speelt op 21 april de finale tegen NEC.