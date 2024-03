Vrouwen lastiggevallen in centrum Leiden, ook aangifte van verkrachting

In het centrum van Leiden zijn de afgelopen week meerdere vrouwen lastiggevallen of aangerand. De politie kreeg daarover meerdere meldingen. In één van de gevallen is inmiddels duidelijk dat het om een verkrachting gaat.

Een jonge vrouw werd in de nacht van woensdag op donderdag op straat aangesproken door een onbekende man, die haar volgens de politie vervolgens verkrachtte. De man ging ervandoor en is nog altijd spoorloos.

De politie ontving naast deze aangifte nog meer meldingen van vrouwen dat ze op straat zijn aangerand of zijn lastiggevallen. Op basis van deze verklaringen lijkt het volgens de politie niet in alle gevallen te gaan om dezelfde dader.

De politie vraagt vrouwen die iets soortgelijks hebben meegemaakt in het centrum van Leiden om zich te melden. Die oproep gaat ook uit naar mensen die iets verdachts hebben gezien. Agenten zijn op straat extra alert, zegt de politie.